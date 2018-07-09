«مجلس الدولة» يبحث مع رئيس البرلمان الأوروبي ملفات اقتصادية وسياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 09:55 مساء
المجلس الأعلى للدولة يجتمع برئيس البرلمان الأوروبي «أنطونيو تاجان»

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الإثنين، رفقة نائبيه ناجي مختار وفوزي العقاب وعددٍ من أعضاء المجلس، رئيس البرلمان الأوروبي «أنطونيو تاجان» والوفد المرافق له، في العاصمة طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وأشار بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها الملف الاقتصادي، حيث أشار المشري إلى أن ليبيا تعتبر بوابة أفريقيا ويمكن أن تكون مركز خدمات متقدمًا جدًا في المواصلات والاتصالات، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع ليبيا في مجال التنمية والصحة والتعليم، وتذليل الصعاب أمام الشباب الليبيين الراغبين في الدراسة بأوروبا.

وبشأن الهجرة غير الشرعية، أشار المشري إلى أن «ليبيا بلد عبور وليست دولة منشأ، وأنها ضحية شأنها شأن دول أوروبا»، موضحًا أن حل هذه الأزمة ليس أمنيًا فقط، بل هو حل اقتصادي واجتماعي أيضًا.

وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة يرى أنه «من المهم إجراء الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات لتجنب الدخول في مرحلة انتقالية أخرى».

من جهته قال رئيس البرلمان الأوروبي إن «مدينة طرابلس مستقرة وأكثر أمنًا مما يشاع عنها في الإعلام»، مشيرًا إلى أهمية تقوية العلاقات مع ليبيا، مبديًا استعداد الاتحاد لإقامة استثمارات فيها؛ لافتًا إلى أنّ البرلمان سيقوم بتخصيص يوم في بروكسل لمناقشة المسائل المشتركة مع ليبيا، داعيًا المجلس الأعلى للدولة إلى المشاركة في هذا المؤتمر.

وأضاف «أنطونيو تاجان» أن تحديد موعد الانتخابات في ليبيا أمر خاضع للإرادة الليبية، مبديًا استعداد الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الفني لإجراء هذه الانتخابات في الموعد الذي يقرره الليبيون.

المجلس الأعلى للدولة يجتمع برئيس البرلمان الأوروبي «أنطونيو تاجان»
المجلس الأعلى للدولة يجتمع برئيس البرلمان الأوروبي «أنطونيو تاجان»
المجلس الأعلى للدولة يجتمع برئيس البرلمان الأوروبي «أنطونيو تاجان»
المجلس الأعلى للدولة يجتمع برئيس البرلمان الأوروبي «أنطونيو تاجان»
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