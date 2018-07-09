العملات الأجنبية تعاود الارتفاع الطفيف في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 09:04 مساء
أسعار العملات الأجنبية

عاودت العملات الأجنبية الرئيسية، اليوم الإثنين، الارتفاع الطفيف مقابل العملة المحلية في تعاملات السوق السوداء، مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وسجلت العملة الأميركية (الدولار) 6.91 دينار، مقابل 6.88 دينار أمس الأحد، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسة ارتفاعًا مماثلاً، إذ سجل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم إلى 9.16 دينار، مقارنة بـ8.98 دينار الأحد، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 8.11 دينار، مقابل 7.96 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

أسعار العملات الأجنبية
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