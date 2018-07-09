وقفة احتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بالجنوب في سبها

الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية أمام مقر الشركة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم موظفو الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية، اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في مدينة سبها، للمطالبة بتحسين أوضاعهم ودعم الشركة وتأسيس نقابة لهم تدافع عن موظفي الشركة.

وجاء في بيان تلاه المحتجون خلال الوقفة أمام مقر الشركة في سبها، أن «الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية ليست ملزمة بأي شخص أومجموعة تنوب عنها وتتحدث باسمها ولاينوب عنها إلا نقابة منتخبة من موظفي الشركة العامة للكهرباء بالجنوب لتصبح الجسم الشرعي المخول بالتحدث باسم الموظفين».

وطالب موظفو الشركة «الجهات السيادية والاعتبارية بالنظر بعين الاعتبار إلى موظفي المنطقة الجنوبية خصوصًا بشأن الدورات التدريبية الداخلية والخارجية من أجل التأهيل ورفع الكفاءات والقدرات إلى جانب تفعيل بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالموظفيين بأسرع وقت ممكن».

وشددوا على ضرورة «تمكين القدرات والخبرات بمناصب فى الإدارة العامة والتنفيذية للشركة إسوة بالمناطق الأخرى» مطالبين بأن «لا يتم تمكين أي شخص إلا بالرجوع إلى موظفي الشركة عن طريق النقابة أوالانتخابات عن طريق الصندوق».

وأشار موظفو الشركة العامة للكهرباء خلال وقفتهم الاحتجاجية إلى أن الشركة العامة للكهرباء بالجنوب «لا تمثلها سبها فقط بل يوجد عدة مناطق بالجنوب منها غات أوباري مرزق الشاطئ القطرون وينبغي الالتفات إليها».