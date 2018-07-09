غسان سلامة: رفع العقوبات المفروضة على ليبيا «ليس سهلاً»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 08:37 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (الإنترنت)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن مسألة رفع العقوبات المفروضة على ليبيا «ليست من السهل»، كما أن «من الصعب أيضًا فرض عقوبات جديدة في الإطار الدولي الحالي».

وأشار سلامة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، إلى أن مسألة رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا «أمر لا يندرج ضمن صلاحياته»، مشددًا على أن «هذه مسألة يجب أن يعالجها مجلس الأمن».

وأضاف المبعوث الأممي أنه «لا يجب على أي شخص أن يرى في ليبيا تهديدًا للدول المجاورة»، مشددًا على أنه «لا يوجد مَخرج من الأزمة في ليبيا دون هوية وطنية أقوى، تشمل جميع الليبيين دون أي تمييز».

وأوضح أنه «لأسباب جغرافية وتاريخية واضحة، لا يمكن لإيطاليا أن تظل غير مبالية بما يحدث في ليبيا»، لذا «فهناك أسباب خاصة تجعل إيطاليا تتابع بدقة ما يحدث في هذه الدولة».

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي استقبلا في وقت سابق اليوم الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، في لقاءين بحثا تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وآخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي.

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