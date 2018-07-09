«صحة الموقتة» تتعهد بدعم المرافق الطبية في الكفرة‎

تعهد الوكيل العام المكلف مهام وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، بدعم المرافق الطبية في مدينة الكفرة، خلال اجتماعه بمسؤولي قطاع الصحة وأعيان البلدية في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، أمس الأحد، إن اللقاء ناقش نواقص القطاع وسبل دعمه بالاحتياجات المطلوبة، بحضور مدير إدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة إسماعيل العيضة، ومدير مكتب الوكيل العام طارق نوح.

وأضاف أن الحاضرين بحثوا المشاريع المزمع تنفيذها طبقًا لقرارات الحكومة الموقتة ببلدية الكفرة بعد إتمام إجراءات الترسية وتشكيل لجنة العطاءات الفرعية واعتمادها من قبل وزارة الصحة.

وأوضح الطرابلسي أن عقوب أكد للحاضرين صرف ميزانية من مخصصات باب التحسين والتطوير للمرافق في الكفرة، وذلك لغرض شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية لتتمكن المرافق من تقديم خدماتها وحلحلة جزء من المشاكل العالقة.