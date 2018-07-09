وزير الخارجية الإيطالي يستقبل غسان سلامة في روما

وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي والممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، الذي زار نهاية الأسبوع الماضي العاصمة الليبية طرابلس استقبل في روما، اليوم الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة.

وأشارت البعثة الأممية في تغريدة على موقع «فيسبوك» إلى أن الاجتماع بين سلامة وميلانيزي استعرض «العملية السياسية الليبية، والدعم الإيطالي للأمم المتحدة».

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقبل في وقت سابق اليوم الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، في لقاء بحث تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وآخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي.

ويجري غسان سلامة سلسلة من اللقاءات مع الأطراف الدولية والإقليمية بغية تنفيذ خطته التي طرحها في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المضي قدمًا لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.