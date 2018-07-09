تشكيل لجنة لتوحيد الإدارات بين ديواني المحاسبة في البيضاء وطرابلس‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 09 يوليو 2018, 07:05 مساء

أصدر رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الليبي، الدكتور عمر عبدربه البرعصي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها توحيد جهود الإدارات المختلفة بين ديواني المحاسبة في البيضاء والعاصمة طرابلس .

وأوضح المكتب الإعلامي بالديوان في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن القرار نصَّ على أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة المستشارين بالديوان، وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات العامة، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة حسابات الهيئات والمؤسسات، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة حسابات الشركات العامة والطاقة والاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية، ومدير عام الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات ومراجعة الدفعات.

وأضاف أن اللجنة مهمتها وضع الترتيبات اللازمة لتوحيد الجهود بين الإدارات العامة لديوان المحاسبة في البيضاء وطرابلس وكافة الفروع بما يمكن الديوان من تخطي حالة الانقسام السائدة، مشيرًا إلى أن ذلك «سيحقق فعلاً رقابة شاملة وفاعلة على الأموال العامة» وفق المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة في البيضاء.

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