«تعليم الوفاق» تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 06:57 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس عين زارة.

قام وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، بزيارة ميدانية رفقة مراقب التعليم ببلدية عين زارة رمضان العالم، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة فوزي دخيل، ومدير مكتب التواصل والإعلام رمضان الغضوي، اليوم الاثنين، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بعدد من المدارس في بلدية عين زارة.

وشملت الجولة، وفق بيان نشرته وزارة التعليم عبر «فيسبوك»، زيارة مدارس «الخليل» و«الوفاق» و«الزهور»، حيث استفسر من الطلبة على وضوح الأسئلة، وأنها لم تخرج عن المنهج المقرر، وفي مستوى جميع التلاميذ.

واستمع جمعة، خلال الجولة، إلى ملاحظات الطلبة حول أسئلة مادة الرياضيات التي تباينت آراؤهم بشأنها، حيث أعرب عدد من الطلبة عن أن الأسئلة كانت صعبة وتحتوي على كثير من الألغاز التي يصعب على الطالب المتوسط حلها، إلا أن معظم الطلاب أجمعوا على أن أسئلة الامتحان لم تخرج عن المنهج المقرر.

وعلى هامش تفقده سير الامتحانات، اطلع وكيل وزارة التعليم على عملية تسليم بطاقات إثبات الشخصية الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية إلى إدارة مدرسة الوفاق، مشددًا على ضرورة البدء الفوري في تسليم البطاقات للطلبة، داعيًا في الوقت ذاته جميع طلبة الشهادة الثانوية إلى التواصل مع مدارسهم لاستلام بطاقاتهم.

يذكر أن مراقبة التعليم ببلدية عين زارة تضم نحو 3349 طالبًا وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية، موزعين على 26 لجنة امتحانية.

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس عين زارة.
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس عين زارة.
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس عين زارة.
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس عين زارة.
سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس عين زارة.
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