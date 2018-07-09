أزمة نقص رغيف الخبز تصل الواحات و10 مخابز بالمنطقة تتوقف عن العمل

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الإثنين 09 يوليو 2018, 06:55 مساء

وصلت أزمة نقص رغيف الخبز إلى مدن الواحات جنوب شرق ليبيا، بسبب عدم توافر الدقيق المدعوم، ما أضطر عشرة مخابز في المنطقة إلى التوقف عن العمل وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.

وقال مدير مكتب مراقبة الاقتصاد ببلدية أوجلة، عبدالسلام حانة لـ«بوابة الوسط»، إن مدن أوجلة وجالو وأجخرة تعاني منذ أيام أزمة نقص الدقيق بالتزامن مع مختلف مناطق البلاد، ما أدى إلى نقص في إنتاج الخبز المحلي بالمنطقة.

وأكد حانة ارتفاع سعر رغيف الخبز الواحد إلى أكثر من ربع دينار وأغلقت أكثر من عشرة مخابز بمدن الواحات صباح اليوم أبوابها أمام المواطنين لعدم توافر مادة الدقيق وحصولهم عليها لإنتاج رغيف الخبز.

وأشار مدير مكتب مراقبة الاقتصاد في أوجلة، عبدالسلام حانة، إلى أنهم في انتظار وصول كمية من الدقيق خلال الأسبوع الجاري من وزارة الاقتصاد، ليتم توزيعها على الفور إلى مخابز البلدية للتخفيف من نقص رغيف الخبز على المواطنين.

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