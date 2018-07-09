«سترايكر» الأميركية تنفذ دورة تدريبية لـ19 طبيبًا ليبيًّا

19 طبيبًا ليبيًّا متخصصًا في جراحة الوجه والفكين يحصلون على دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة أيام.

حصل 19 طبيبًا ليبيًّا متخصصًا في جراحة الوجه والفكين على دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة أيام، نفذتها شركة «سترايكر» الأميركية المتخصصة في مجال تصنيع معدات ومستلزمات جراحة الوجه والفكين، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2018 بمقر جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية عمان.

وأشار بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، إلى أن ترشيح الأطباء جرى بناءً على خطابات رسمية وجهتها شركة التقنية الجديدة، الوكيل المحلي لـ«سترايكر»، إلى مستشفيات «علي عمر عسكر» و«أبي سليم للحوادث» و«امعيتيقة» و«جراحة الحروق والتجميل» و«مركز مصراتة الطبي»، تطلب فيها ترشيح 4 أطباء لحضور الدورة التدريبية.

من جانبه قال المسؤول بقسم التسويق في الشركة، داوود الأرناؤوطي، إن الشركة نفَّذت هذا التدريب المجاني انطلاقًا من حرصها والتزامها بتطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أنه جرى تنفيذ عديد البرامج التدريبية في مجالي جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب خلال العام الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ المزيد من هذه البرامج للأطباء الليبيين؛ التزامًا بتقديم الدعم والمساندة للعناصر الليبية من خلال تأهيلها والرفع من كفاءتها.

19 طبيبًا ليبيًّا متخصصًا في جراحة الوجه والفكين يحصلون على دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة أيام.

19 طبيبًا ليبيًّا متخصصًا في جراحة الوجه والفكين يحصلون على دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة أيام.