كونتي وغسان سلامة يبحثان آخر مستجدات الهلال النفطي

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استقبل في روما الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقبل في روما، اليوم الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة.

وأشارت البعثة الأممية في تغريدة على موقع «تويتر» إلى أن الاجتماع بين سلامة وكونتي استعرض «العملية السياسية الليبية، وتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وآخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي».

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أن المبعوث الأممي سيلتقي في وقت لاحق وزير الخارجية إنزو موافيرو ميلانيزي، الذي زار نهاية الأسبوع الماضي العاصمة الليبية طرابلس.

ويجري غسان سلامة سلسلة من اللقاءات مع الأطراف الدولية والإقليمية بغية تنفيذ خطته التي طرحها في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المضي قدمًا لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استقبل في روما الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة.

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استقبل في روما الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة.