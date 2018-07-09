رئيس الحكومة الموقتة يكلف عميدًا جديدًا لبلدية درنة‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 09 يوليو 2018, 05:36 مساء
عميد درنة الجديد المكلف من قبل الحكومة الموقتة أكرم سالم عبد العزيز. (الإنترنت)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، قرارًا يقضي بتكليف عميد جديد لبلدية درنة.

ونص القرار الذي تلقته «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، على إعفاء عبدالمنعم الغيثي من رئاسة اللجنة التسييرية لبلدية درنة، وتكليف أكرم سالم عبد العزيز عميدًا للبلدية خلفًا له.

كما طالبت الحكومة الموقتة، الجهات المعنية بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن في وقت سابق تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات «الإرهابية» وانتهاء جماعات «الإرهاب من مختلف مناطق شرق ليبيا».

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