إطلاق 3 ليبيين والبحث جــارٍ عن الفلبينيين المخطوفين

موقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر عسكرية متطابقة من وادي الشاطئ، اليوم الإثنين، إن فلبينيين اثنين مجهولي المصير تحتفظ بهما إحدى المجموعات المسلحة، بعد أن خطفا من موقع النهر الصناعي (الحساونة) الذي يبعد حوالي (160 كلم) شمال الشاطئ.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» إن المجموعة خطفت خمسة أشخاص (3 ليبيين وفلبينيين اثنين) من الموقع في تمام الساعة السابعة صباحًا يوم الجمعة الماضي، وأطلق الليبيون الثلاثة على طريق الـ50 الصحراوي، حيث إن الموقع به طريق معبد بواقع (110 كلم) و (50 كلم صحراوي).

وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات البحث والتحري جارية هذه اللحظة لمعرفة مكان احتجازهما، مؤكدة نشر تفاصيل أكثر في وقت لاحق.

وأعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي خطف مهندسين وفنيين ليبيين وأجانب من المقر على يد مجموعة مسلحة اقتحمت موقع النهر (الحساونة) واقتادتهم إلى جهة مجهولة.