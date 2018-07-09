تاجاني: يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم إعادة إعمار ودمقرطة ليبيا

رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني. (رويترز)

قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تركيز جهوده على إعادة إعمار ودمقرطة ليبيا.

ونقلت جريدة «تايمز أوف مالطا» عن تاجاني قوله قبيل الزيارة التي بدأها اليوم الاثنين إلى ليبيا، إن «الاستقرار في ليبيا يعني استقرار أوروبا. يتحتم على الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد وينبغي أن تهدف جميع جهودنا إلى دعم إعادة إعمار الدولة حتى تصبح شريكًا أقوى».

وأضاف تاجاني: «البرلمان الأوروبي يقف إلى جانب الشعب الليبي، الذي يستحق السلام، والاستقرار، والديمقراطية والرخاء».

ويلتقي رئيس البرلمان الأوروبي أثناء زيارته إلى ليبيا رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد الميشري.

ووفق الجريدة المالطية فمن المقرر أن يبحث تاجاني خلال زيارته مع المسؤولين الليبين تدفقات المهاجرين وأوضاعهم.

ويسعى الاتحاد الأوروبي في كبح وصول المهاجرين إلى القارة عبر البحر المتوسط في ظل الضغوط الذي يتعرض لها مع صعود التيار الشعبوي خاصة في إيطاليا، إذ أدت أزمة الهجرة إلى اندلاع خلافات بين أعضاء بالاتحاد خاصة بين إيطاليا ومالطا.

وتعتبر ليبيا محطة المغادرة الرئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الآملين في الحصول على حياة أفضل في أوروبا.