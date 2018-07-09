تاجاني خلال لقائه معيتيق: ليبيا شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في حوض المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 02:02 مساء
معيتيق ورئيس البرلمان الأوروبي خلال لقاء في طرابلس اليوم. (المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء)

أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، أهمية ليبيا في حوض المتوسط باعتبارها شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في الملف الأمني والاقتصادي

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، كلا من رئيس البرلمان الأوروبي، وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينا موشيدات ، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا فينشينزو تاليافيري ، والوفد المرافق لهم، وفق إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة المشروع المقدم من ليبيا لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية وآليات تنفيذه على أرض الواقع نظراً لأهميته

وبدأ رئيس البرلمان الأوروبي زيارة رسمية إلى ليبيا في وقت سابق اليوم، ناقش خلالها مع السراج عددا من الملفات من بينها الهجرة والتعاون الاقتصادي.

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