رئيس البرلمان الأوروبي: لابد من عودة الموانئ النفطية للعمل بشكل كامل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 12:36 مساء

دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، إلى عودة الموانئ النفطية للعمل بكامل طاقتها، وذلك في أعقاب أزمة إغلاق الموانئ الأخيرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى طرابلس: «أوجه دعوة إلى الليبيين بخصوص الموانئ النفطية، من المهم أن تعود للعمل بنسبة 100%، ولا سيما أنها القطاع الوحيد الذي يعتمد عليه الليبيون. وأردف بالقول: «بالنسبة لي شخصًيا، المزيد من إنتاج النفط يعني المزيد من الوظائف لليبيين».

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن مباحثاته مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائب رئيس المجلس أحمد معيتيق بحثت الاستثمار الاقتصادي، وقال: «سنناقشها في بروكسل مع رجال الأعمال الليبيين المهتمين».

 

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