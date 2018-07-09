رئيس البرلمان الأوروبي: ليبيا ضحية للهجرة غير الشرعية

قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، إن ليبيا ضحية للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن العلاقة قوية مع ليبيا، ولا يجب اختزالها في هذا الملف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى طرابلس: «نحن على يقين ونؤمن ببذل جميع الجهود في مراقبة الحدود خصوصًا الجنوبية». وأشار إلى أن «المشكلة ليست فقط في المهاجرين غير الشرعيين الذين يخرجون من ليبيا، ولكن حتى في الذين يدخلون لها».

وحث المسؤول البرلماني الأوروبي على «تقوية حرس الحدود الجنوبية في ليبيا، وخفر السواحل اللليبية»، مشيرًا إلى «وضع خطة مارشل لصالح أفريقيا، وضخ 100 مليار يورو لصالحها».

