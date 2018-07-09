الأرصاد: رطوبة نسبية عالية على الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، طقسًا معتدلًا مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة إلى أن درجات الحرارة تكون مرتفعة على مناطق الدواخل والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية على أغلب المناطق

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 مْ على الساحل، وبين 35 و40 مْ على الدواخل، وتسجل انخفاضا مساء غد.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا في شمال شرق البلاد، مع احتمال ظهور شبورة مائية على البيضاء

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 مْ الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، وبين 34 و39 مْ على الخليج -جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس ومناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 مْ، وتصل إلى 46 مْ على غدامس، وتسجل انخفاضا من مساء غد على أغلب المناطق.