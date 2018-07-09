صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 10:28 صباحا
صنع الله خلال كلمته إلى الليبيين والعاملين في قطاع النفط. (بوابة الوسط)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن الجميع يشعر بالإحباط من طريقة صرف إيرادات الدولة، وقال إن المجبري هو المسؤول عن الترتيبات المالية، محذرًا من أن «استمرار الأوضاع على هذا النحو سيؤدي إلى جوع الليبيين في المستقبل القريب».

وأوضح، في رسالة مسجلة وجهها إلى الليبيين والعاملين بقطاع النفط: «لا أحد راضيًا عن طريقة صرف الإيرادات، لا مدارس بنيت ولا طرق تمت صيانتها، وكل الوطنيين الشرفاء يشعرون بالإحباط، ولكن هل هذا الإحباط يبرر وقف إنتاج النفط، بالطبع لا».

وحول تصريحات ومواقف تتحدث عن التهميش والإقصاء، قال صنع الله: «نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، هو المسؤول عن لجنة الترتيبات المالية في ليبيا، وهو المسؤول عن صرف كل قرش، وعندما يخرج علينا ويصرح بأن هناك تهميشًا، إذًا هو المسؤول عنه».

كان المجبري قال في بيان في السادس والعشرين من يونيو الماضي إن «قرار القيادة العامة للقوات المسلحة ناتج من استمرار ثقافة الإقصاء والتهميش وعدم العدالة في توزيع موارد البلاد».

لكن رئيس مؤسسة النفط قال: «فتحي المجبري من أجدابيا (شرق) ووزير المالية بحكومة الوفاق أسامة حماد من الزويتينة (شرق) إذًا فليعالجا التهميش من خلال منصبيهما الآن».

واستطرد: «نحن نطبق مبدأ الشفافية، ونعلن أسعار النفط عبر الموقع الإلكتروني، وكل عطاءاتنا منشورة في موقع المؤسسة، ولكن شفافيتنا وحدها لا تكفي لأننا جزء من منظومة متكاملة، ويجب على الجميع التعامل بشفافية، وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البرلمان الأوروبي: لابد من عودة الموانئ النفطية للعمل بشكل كامل
ليبيا
تازربو والكفرة تبدآن موسم جني ثمار المانجو
ليبيا
شاهد فيديو يبرز غناء واحتفال رئيسة كرواتيا مع اللاعبين بعد المباراة
رياضة عالمية
أقوى مقاتل في العالم يسقط بالقاضية
رياضة عالمية
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
محمود جبريل: «تزوير واسع النطاق» في الرقم الوطني.. ونزاهة الانتخابات في خطر
ليبيا
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجنب آلام الظهر مع هذه النصائح