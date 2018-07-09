الرئاسي» يستنكر الهجوم على الحرس الوطني التونسي

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية - بوابة الوسط)

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الهجوم الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي غرب تونس.

وتقدم المجلس الرئاسي، في بيان صادر الأحد بالتعازي إلى «رئيس الجمهورية التونسية وإلى الحكومة والشعب التونسي الشقيق»، مؤكدا «وقوف الشعب الليبي إلى جانب الشعب التونسي في هذه الأوقات العصيبة».

وقال البيان «نواجه عدوا واحدا يمتهن الإرهاب ويستهدف استقرار بلدينا، ولن تزيدنا هذه الجرائم سوى الإصرار على أن نتتحد جميعا لمواجهته».

ولقي ستة أشخاص من قوات الحرس الوطني التونسي مصرعهم في هجوم وقع قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا على الحدود الجزائرية. واستخدم المسلحون قنابل يدوية وأسلحة نارية.

