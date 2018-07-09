شركة الكهرباء تبدأ تغذية محطة خليج سرت بالوقود الخفيف

بدأت الشركة العامة للكهرباء برمجة ثلاث نواقل بحرية لتغذية محطة خليج سرت بكمية من الوقود الخفيف تقدر بـ35 ألف متر مكعب لكل منهما، بإجمالي 105 ألف متر مكعب خلال شهر يوليو الجاري.

وأشارت الشركة في بيان إلى استلام الناقلتين (الأولى والثانية) يوم الإثنين الماضي، كما بدأت أعمال تفريغ الناقلة الأولى محملة بالوقود يوم الثلاثاء الماضي ، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط ، مشيرة إلى أن عملية التفريغ توقفت عن طريق البحر منذ أكثر من سنتين، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأكدت« العامة للكهرباء» أن عملية التفريغ ما تزال مستمرة وسيتم ربط تفريغ الناقلة الثانية فور الانتهاء من الأولى، وأن هذه الكمية كافية لتغذية الوحدة بمحطة سرت لفترة لاتتجاوز 70 يوماً .

يذكر أن التفريغ عن طريق هاتين الناقلتين البحريتين، يوفر مبالغ مالية كبيرة تتجاوز ثلاثة أضعاف إذا ما تم التفريغ عن طريق النقل البري، والذي يحتاج إلى أسطول كبير من الشاحنات بكمية وقدرها (1,400) متر مكعب يومياً من الوقود الخفيف أي ما يعادل 35 شاحنة يوميا لتشغيل وحدة واحدة .