إصابة شاب برصاص عشوائي بالرحبة في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 09 يوليو 2018, 01:43 صباحا

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، شابًا أصيب بعيار ناري جراء إطلاق رصاص عشوائي بمنطقة الرحبة في مدينة بنغازي، شرق البلاد، على ما أفادت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي.

وقالت البرغثي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن الشاب محمد نوري محمد (19 عامًا) أصيب بطلق ناري عشوائي في الكتف بمنطقة الرحبة. و«أجريت له جراحة وحالته مستقرة وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بالمستشفى.

يشار إلى أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أعلن شهر يونيو الماضي أنه لم يستقبل أي وفيات أو جرحى من المدنيين نتجية إطلاق الرصاص العشوائي في مدينة بنغازي.

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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