انطلاق فعاليات المعرض الأول لملتقى فناني وموهوبي الرسم والأشغال اليدوية بزليتن

انطلقت صباح اليوم الأحد بأرض المعارض بالخيمة الخرسانية في مدينة زليتن، فعاليات المعرض الفني الأول لملتقى فناني وموهوبي الرسم والأشغال اليدوية بالبلدية.

وذكرت اللجنة المشرفة على المعرض، أن المعرض يشرف عليه مكتب النشاط المدرسي بمراقبة تعليم زليتن، بهدف إظهار المواهب والتعريف بها داخل وخارج مدينة زليتن.

وأوضحت اللجنة المشرفة، أن فعاليات المعرض ستستمر إلى يوم الخميس القادم، مشيرة إلى تخصيص يوم الثلاثاء المقبل للعائلات لزيارة المعرض الفني.

وحضر فعاليات المعرض مراقب تعليم زليتن ومدير مكتب الخدمات التعليمية ومدير مكتب النشاط المدرسي بزليتن المركز وبعض المفتشين التربويين وعدد من الضيوف داخل المدينة وخارجها.