ضبط سيارتين و5 مهربين ليبيين يقومون بتهريب الوقود إلى السودان

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأحد 08 يوليو 2018, 11:51 مساء

أعلنت دورية تابعة لكتيبة التدخل السريع التابعة لهيئة القضاء والسيطرة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء أمس الأحد، مصادرة سيارتين على متنهما 5 مهربين ليبيين يقومون بتهريب كمية كبيرة من الوقود إلى السودان.

وأكد الناطق باسم كتيبة التدخل السريع ناصر سوالم لـ«بوبة الوسط» أن السيارتين أوقفتا من قبل دورية تابعة للكتيبة على طريق جالو الصحراوي في طريقهما إلى السودان، مشيرا إلى أن الليبيين الخمسة يخعضون الآن للتحقيقات الأمنية لمعرفة خلفيات عملية التهريب.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية كلفت كتيبة التدخل السّريع بتأمين مدن الواحات بالكامل بعد الهجوم الذي استهدف بوابة أوجلة الشمالية وخطف أمنيين متمركزين بها من قبل عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في 5 مايو الماضي.

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