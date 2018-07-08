السراج يترأس اجتماعا لبحث سبل مواجهة تدني إيرادات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 11:27 مساء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث سبل مواجهة تدني إيرادات الدولة بعد أحداث منطقة الهلال النفطي وتداعياتها على تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري، والاصلاحات الاقتصادية المعتمدة في مايو الماضي والتي كان من شأنها تحسين الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وضم الاجتماع كل من المفوض بوزارة المالية أسامة حماد ومديري إدارتي الخزانة العامة والميزانية يوسف على صالح ومحمد إسماعيل، والمستشار المالي لرئيس المجلس الرئاسي ميلود الرجباني، والمستشار المالي بوزارة المالية محمد المهرك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تشكيل لجنة أزمة لتحصيل إيرادات الدولة وترشيد الانفاق والاستهلاك وتحديد أولويات التحويل.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج شدد على ضروة عقد اجتماعات مشتركة مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لمواجهة الموقف.

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