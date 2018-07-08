مصلحة الآثار تحدد موعد المعرض الأول للقطع المستلمة والمسترجعة بشحات

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأحد 08 يوليو 2018, 10:55 مساء

أعلن المكتب الإعلامي لمصلحة الآثار التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأحد، عن موعد تنظيم الملتقى الأول للقطع الأثرية المستلمة والمسترجعة والذي سيقام في مبنى متحف مدينة شحات شرق البلاد خلال الفترة من 16 إلى 25 يوليو الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصلحة أن فعاليات المعرض ستقام تحت شعار «التراث للجميع» وستستمر على مدى 10 أيام بمبنى متحف شحات في إطار الحملة التوعوية بأهمية الموروث الثقافي الليبي وسبل حمايته وتطويره.

وأضاف أن فعاليات المعرض ستتضمن عرض للقطع الأثرية التي استلمتها المصلحة بعد أن انتهت عمليات ترميمها وصيانتها وتسجيلها، مشيرا إلى أن سيخصص جزء من المعرض لعرض أعمال الراحل داوود الحلاق.

وكان رئيس مصلحة الآثار التابعة للحكومة الموقتة الدكتور أحمد حسين قد ذكر في وقت سابق أن النسخة الأولى للمعرض ستنطلق بمدينة شحات، فيما ستكون النسخة الثانية في شهر أغسطس المقبل بمدينة بنغازي، وسيجري تنظيم النسخة الثالثة في شهر نوفمبر القادم في مدينة طبرق.

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