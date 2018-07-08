تازربو والكفرة تبدأن موسم جني ثمار المانجو

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأحد 08 يوليو 2018, 10:34 مساء

بدأت واحتي تازربو والكفرة جنوب شرق البلاد هذه الأيام موسم جني ثمار فاكهة المانجو الوطنية لهذا العام، والتي تنتجها مزارع خاصة والمشروعين الزراعيين العامين بالبلديتين، حيث بدأت الأسواق المحلية في البلديتين بعرض الانتاج المبكر لمختلف أصناف المانجو منذ أواخر يونيو.

وتنتج المزارع الأهلية في بلديتي الكفرة وتازربو إضافة إلى المشروعين الزراعيين التابعين للدولة بالمنطقتين، أصناف مختلفة ذات جودة عالية من ثمار فاكهة المانجو التي تصل المراحل الانتاجية إلى ذروتها أواخر شهر يوليو وأوائل شهر أغسطس من كل عام.

ويقوم مشروعي تازربو والكفرة الزراعيين التابعين للدولة الليبية الذين كان له دور في تشجيع زراعة المانجو بعمليات أساسية للاهتمام بهذه الفاكهة وزيادة المساحات المغروسة منها وتسويق ثمارها بالأسواق المحلية ممتدًا إنتاجها إلى كل ربوع ليبيا.

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