تعرّف على الحالات التي يُحرم فيها الطالب من امتحان الثانوية

ضوابط لتنظيم امتحانات الثانوية العامة المقررة خلال الفترة (14 - 26) من الشهر الجاري

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، جملة من الضوابط لتنظيم امتحانات الثانوية العامة المقررة خلال الفترة من (14 - 26) من الشهر الجاري في عدد من القاعات الدراسية بالكليات والمدرجات الجامعية.

وحددت الوزارة 6 حالات يُحرم فيها الطالب من أداء الامتحانات، والتي تتمثل في «تأخر الطالب لأكثر من 20 دقيقة من بداية الامتحان، ومحاولة الغش، وحال ثبت اعتداؤه أومحاولة الاعتداء على أعضاء اللجنة».

وتضمنت الحالات «إذا أتلف الطالب الممتلكات العامة أوالخاصة داخل أو خارج مقر اللجنة، وفي الحالات التي لا يلتزم فيها الممتحنون أبو بعضهم بالهدوء على الرغم من تنبيههم يجوز إلغاء الامتحان لمن أحدث التشويش، وأخيرًا إذا تلفظ بألفاظ نابية».

كما حددت الوزارة تعليمات تخص لجنة الإشراف والمراقبة بمقار امتحانات الشهادة الثانوية، حيث تمثلت المخالفات التي يُعاقب عليها المشرف في «تمكين أي طالب من الغش في الامتحان بطريقة مباشرة أوغير مباشرة، والتهاون في تنفيذ التعليمات الصادرة، وإضاعة ورقة الإجابة بعد استلامها من الطالب، وإفشاء الأسرار المتعلقة بالامتحانات، والسماح بدخول قاعة الامتحانات لغير المكلفين بها».

كما تضمنت المخالفات «عدم الحيلولة دون التشويش على الممتحنين، أو استخدام النقال داخل قاعات الامتحان، أو التدخين داخل قاعة الامتحانات، أوالجلوس والوقوف بالقرب من الطالب الممتحن، والتأخر في الحضور إلى قاعة الامتحان في الزمن المحدد».