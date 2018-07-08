جلسة حول دور الإعلام في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 08 يوليو 2018, 10:05 مساء
جانب من الجلسة الحوارية حول دور الإعلام في دعم ذوي الإعلاقة بسبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أقيمت بمكتبة بيت الثقافة في مدينة سبها، اليوم الأحد، جلسة حوارية حول دورالإعلام في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور عدد من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بشأن ذوي الإعاقة.

وقال مدير المنظمة الليبية البصرية فرع الجنوب حسن المهدي لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الجلسة هو التعريف بذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم إعلاميًا فى طرح مشاكلهم إلى جانب نشر ثقافة ذوي الإعاقة فى المجتمع وتوضيح المشاكل التي يتعرض لها ذوو الإعاقة أثناء القيام بواجباتهم فى المجتمع.

وأضاف المهدي أن الجلسة تطرقت إلى التعريف بالإعاقة وكيفية دمج ذوي الاجتياجات الخاصة فى المجتمع «ليس من منظور الشفقة بل من منظور أنه جزء من المجتمع مثل الأسوياء» مطالبًا المجتمع بضرورة أن «يُعامل ذوو الإعاقة على أنهم جزء من المجتمع لهم ما لهم وعليهم ما عليهم».

وطالب أبوبكر أبوشريعة وهو من ذوي الإعاقة الحركية عبر «بوابة الوسط» الدولة بالاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة «قبل كل شئ» كما دعا وسائل الإعلام إلى أن تفتح لهذه الشريحة «قدرًا أكثر من المساحات وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة بالعمل فى المجال الإعلامي»، منوهًا إلى أن «هناك من ذوي الإعاقة من عملوا فى مؤسسات إعلامية لكن لم يصرف لهم دينار واحد».

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