عميد طبرق: الحكومة الموقتة وافقت على تنفيذ مشاريع خاصة بالمياه في البلدية

عميد بلدية طبرق الناجي مازق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكد عميد بلدية طبرق الناجي مازق، اليوم الأحد، موافقة مجلس وزراء الحكومة الموقتة على تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالمياه لصالح البلدية، مشيرًا إلى أنها أذنت لوزارة المالية على ضخِّ مبالغ مالية لتنفيذ شبكات مياه داخل المدينة وصيانة خزانات المياه الرئيسية بها.

وقال مازق لـ«بوابة الوسط» إن أول هذه المشاريع ستبدأ بتنفيذ أعمال الصيانة لخزانات المياه الرئيسية بالمدينة نظرًا لتهالكها ما أدى إلى عدم احتفاظها بالمياه وتسربها منها كونها تعود لفتــرة الستينات والثمانينات، مبينًا أن الحكومة الموقتة أذنت لوزارة المالية والتخطيط بتسييل 849,300 ألف دينار لصالح المؤسسة الوطنية للموارد المائية لتغطية قيمة أعمال الصيانة.

وأضاف مازق أن مجلس وزراء الحكومة الموقتة وافق أيضًا على تنفيذ وإنشاء خط نقل المياه من منطقة كروم الخيل (10 كلم غرب طبرق) إلى خزانات شركة المياه بطبرق، وأذنت لوزارة المالية بصرف المبلغ المقدر لتنفيذ المشروع بقيمة مليون و21 ألف و280 دينار لصالح المؤسسة الوطنية للموارد المائية لتغطية قيمة العقد من أجل سرعة التفيذ واستكمال المشروع.

وذكر أيضًا أن مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة أذن كذلك لوزارة المالية والتخطيط بتسييل 241,685 ألف دينار من أجل تنفيذ شبكات مياه داخل مدينة طبرق، وتسييل مليون و335 ألف دينار لتوريد المواد التشغيلية لـ 12 محطة لتحلية المياه بمدينة طبرق وهي محطات التناضح العكسي بالمناطق التابعة لبلدية طبرق وما جاورها.

وأشار مازق إلى أن الشبكة الداخلية لمياه الشرب بالأحياء السكنية «متهالكة جدًا وتحتاج للصيانة والعمرة» معتبرًا أن من شأن تنفيذ هذه المشاريع حل جزء كبير من المشكلة التي تعاني منها طبرق منذ فترة طويلة، شاكرًا جهود المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة لدعمها بلدية طبرق في موضوعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.