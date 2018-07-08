مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث يحتفل بمرور 50 عامًا على افتتاحه

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 08 يوليو 2018, 09:28 مساء
احفتالية مستشفى الجلاء بمرور 50 عاما على تأسيسها. (الإنترنت)

احتفلت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي شرق البلاد، أمس السبت، بمرور خمسين عاماً على افتتاحها، بحضورعددٍ من المسؤولين والأطباء والمهتمين بالشأن العام.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الاحتفالية أقيمت تحت شعار «بنغازي - أيقونة - الجلاء»، لافتة أن المستشفى يُعد من أهم وأبرز المرافق الصحية في ليبيا بشكل
عام وشرق البلاد بشكل خاص، حيث يقدم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة دون توقف طيلة الأعوام الماضية منذ 1968.

وأوضحت البرغثي، أن الاحتفالية بدأت بكلمة رئيس المجلس التنفيذي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الدكتور خالد الجازوي، رحب فيها بالضيوف الذين كان من ضمنهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة الموقتة الدكتور عبدالسلام البدري ووكيل وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ومدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدى.

وأضافت قائلة: «خلال الكلمات أثنى الجميع على ما قدمته الأطقم الطبية والأطقم الطبية المساعدة والعاملون والموظفون بهذا الصرح الطبي الهام طيلة الخمسين عامًا، وخصوصًا في ظل الظروف الأخيرة التي شهدتها مدينة بنغازي والشرق الليبي».

وأشار البرغثي، إلى تكريم مديري المستشفى والرعيل الأول والمتقاعدين والمتوفين من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والعاملين من (شهداء الواجب) في ختام الحفل، بعد تقديم فقرات غنائية قدمتها فرقة الزمن الجميل وألقيت القصائد الشعرية.

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