صندوق موازنة الأسعار يُوزّع الدقيق على مخابز بنغازي

توزيع الدقيق على المخابز العاملة في بنغازي

بدأ صندوق موازنة الأسعار، اليوم الأحد، توزيع الدقيق من مخازنه بمنطقة قنفودة غربي بنغازي على المخابز العاملة في المدينة.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي لـ«بوابة الوسط»، إنه جرى توزيع 17.4 ألف كيس دقيق بواقع 100 كيس لكل مخبز كدفعة أولية في بنغازي، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع دفعة أخرى للمخابز خلال يومين.

وأوضح الكاديكي أن توزيع الدقيق سيكون أسبوعيًا، بحسب ما ورد من صندوق موازنة الأسعار، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع كانت تحت إشراف جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وأرجع أسباب نقص رغيف الخبز في بنغازي، إلى عدم فتح اعتمادات مستندية من قبل مصرف ليبيا المركزي الموازي في طرابلس.

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي النقيب إبراهيم الطلحي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي لوحدة المخابز، قام بتفتيش ومتابعة المخابز التي استلمت حصتها من الدقيق، ومراقبة أسعار رغيف الخبز، وإحالة المخالفين للجهات المختصّة.

وطمأن الطلحي المواطنين بأن الدقيق متوفر والمخابز العاملة في المدينة تسلمت حصتها تباعًا، وستتسلم حصصها بشكل دوري.

يذكر أن المدن الليبية تعاني بين الوقت والآخر نقصًا في رغيف الخبز والدقيق وارتفاع أسعارها وإغلاق مخابز أخرى كما حدث في العاصمة الليبية طرابلس مؤخرًا.

توزيع الدقيق على المخابز العاملة في بنغازي

توزيع الدقيق على المخابز العاملة في بنغازي

توزيع الدقيق على المخابز العاملة في بنغازي