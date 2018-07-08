العامة للكهرباء: انتهاء صيانة الخط الرابط بين النوفلية وبن جواد

الفرق الفنية تنتهي من صيانة خط الكهرباء 66 ك ف الرابط بين محطتي 66 النوفلية وبن جواد.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن انتهاء فرق الصيانة بدائرة توزيع بن جواد أعمال صيانة خط الكهرباء 66 ك ف الرابط بين محطتي 66 النوفلية وبن جواد.

وأشارت الشركة في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفرق الفنية تعمل حاليًا على صيانة الخط الرابط بين محطتي 66 بن جواد وراس لانوف، للشروع في تشغيله.

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.