الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي تنتخب رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 08 يوليو 2018, 08:55 مساء
اجتماع الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي في بنغازي. (الإنترنت)

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة خلال اجتماعها الدوري غير العادي الذي عقد بمدينة بنغازي بحضور أعضاء الهيئة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي ومديري الفروع واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة بجمعية الهلال الأحمر، بهاء الكواش، لـ«بوابة الوسط»، إن رئيس مجلس الإدارة السابق عمر اجعوده قدم خلال الاجتماع استقالته من منصبه للجمعية العمومية، التي انتخبت اليوم مرعي الدرسي رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا له.

وأوضح الكواش، أن نائب رئيس الجمعية منصور والي قدم أيضًا استقالته وانتُخب بدلًا منه مفتاح ضو نائبًا للرئيس، كما قدم رئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتور أسامة الفاضلي استقالته وتم انتخاب عمر إجعودة رئيسًا لها.

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