«مالية الوفاق» تُشكّل لجنة فنية لوضع «سياسة مالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 08:33 مساء
وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني

أصدر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى وضع مقترح لـ«سياسة مالية» تعمل على توجيه البرامج الاقتصادية.

وتتشكل اللجنة، وفق القرار، من تسعة أعضاء (أكاديميين وخبراء في مجال المالية العامة) هم: «محمود محيي الدين بادي، عطية المهدي الفيتوري، إدريس عبدالسلام أشتيوي، على عبدالله دردور، عبدالناصر محمد أبو زقية، المهدي حسن أبو القاسم، إبراهيم منصور الزياطي، عبدالحميد عبدالسلام أبوراس، أحمد سالم العشيبي».

وتتولي اللجنة دراسة الوضع الراهن وإعداد دراسة سياسية مالية للعام 2019، بإشراف وزير المالية، حيث تركز على البنود الثلاثة الرئيسية «الضرائب، الإنفاق الحكومي، الدين العام»، ودراسة المختنقات التي واجهت سير تنفيذ الترتيبات المالية لعامي (2017/2018) ووضع الحلول الناجعة لتفادي تكرارها، ووضع تصور لتحسين جباية الإيرادات النفطية.

وأمهل القرار اللجنة شهرًا لتقديم تقرير يتضمن نتائج أعمالها، على أن تستعين بمن تراه مناسبًا، كما أقر بصرف مكافأة مالية يحددها الوزير لاحقًا.

وأرجع منشور وزارة المالية الحاجة لتلك اللجنة إلى الخلل الذي أصاب المالية العامة للدولة، حيث أصبح الإنفاق الحكومي أكبر من معدلات الدخل، وهو ما أدى بدوره لعجز في الميزانية العامة، تقوم الحكومة بتغطيته أو تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية.

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