257 ألف دينار إجمالي إيرادات صندوق الزكاة ببني وليد خلال يونيو

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 08 يوليو 2018, 08:17 مساء

قال مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة في بني وليد على التائب لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن إجمالي إيرادات صندوق الزكاة ببني وليد خلال شهر يونيو الماضي بلغ نحو (257,041) ألف دينار.

وأوضح التائب أن موارد الزكاة التي تلقاها الصدنوق كانت عن طريق صكوك بقيمة تصل إلى (188,341) ألف دينار، ونقديا بنحو (32,085) ألف دينار، وعن طريق الايداع المصرفى بمبلغ (36,615) ألف دينار.

وأضاف التائب، أن المصروفات التي سجلها صندوق الزكاة ببني وليد خلال شهر يونيو بلغت نحو (130,316) ألف دينار، صرف منها نقدًا نحو(12,916) ألف مع صكوك مصرفية تصل قيمتها إلى (117,400) ألف دينار.

وأشار مدير المكتب الإعلامي لصندوق الزكاة ببني وليد علي التائب، إلى أن عدد المزكين لدى الصندوق بلغ نحو 39 مزكيًا، مبينًا أن المستفيدين من تلك الزكاة بلغ عددهم أكثر من 130 أسرة من ذوات الدخل المحدود.

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