عودة تدفق المياه إلى عمارات الـ 7000 وحدة سكنية في بنغازي

تركيب مضخة المياه بعمارات الـ 7000 وحدة سكنية ببنغازي. (الإنترنت)

أعلن مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي، اليوم الأحد، عودة تدفق مياه الشرب إلى عمارات الـ 7000 وحدة سكنية بمنطقتي الحدائق والماجوري في المدينة، بعد توقف جاء على خلفية عطل في مضخة المياه طيلة الفترة الماضية.

وقال الكاديكي لـ«بوابة الوسط»، إن عمارات الـ 7000 وحدة سكنية انقطعت عنها مياه الشرب خلال الأيام الماضية، لكن تبين بعد توجه الفنيين إلى عين المكان أن سبب انقطاعها ناتج عن عطل بالمضخة، فأصدر عميد البلدية تعليماته إلى لجنه المشتريات بالديوان بتوفيرها فورًا.

وأوضح الكاديكي، أن الفنيين تسلموا مضخة مياه مطابقة للمواصفات الفنية للمحطة، وباشروا في تركيبها وتشغيلها لتعود المياه للتدفق إلى عمارات الـ 7000 وحدة سكنية بمنطقتي الماجوري والحدائق.