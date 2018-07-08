القبض على عصابة «تشادية» اعتدى أفرادها على مواطن من جالو

أفراد العصابة بعد القبض عليهم وتسليمهم لمركز الشرطة. (الإنترنت)

أكد آمر السرية الرابعة المكلفة بحماية بوابة جالو الجنوبية عبد المالك إمغيربي، اليوم الأحد، القبض على أفراد عصابة مسلحة «تشادية» قام أعضاؤها بعملية سطو مسلح على مواطن ليبي من جالو مساء أمس السبت.

وأوضح إمغيربي لـ«بوابة الوسط» أن العصابة التشادية مكونة من أربعة أفراد كانوا يرتدون الزي العسكري عند الاعتداء على المواطن الليبي، مشيرًا إلى أنهم أحيلوا إلى مركز الشرطة بالمنطقة للتحقيق معهم.

واعتدى أفراد العصابة على أحد المواطنين من مدينة جالو بمنطقة الواحات، مساء أمس، وقاموا بسرقة سيارته بالقرب من سوق المواشي على طريق الكفرة، حيث تعرض له أفرادها، على ما أفاد أحد أقارب المعتدى عليه.

وأكد قريب المعتدى عليه لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أنّ قريبه كان يتجول بسيارته الخاصة الأجرة (نوع كيا) التي يعمل عليها في مدينة جالو عندما وجد أحد أفراد العصابة يقف على الطريق ويطلب منه أن يقلّه إلى خارج المدينة.

وأوضح أنّ قريبه قام بتوصيله فحدثت مشاجرة بينهما خلال الرحلة فاستعان أحد أفراد العصابة بزملائه الذين قاموا بضرب السائق وربطه وسرقة السيارة منه، بعد أن أصابوه إصابات خفيفة إثر المشاجرة معهم.

وأضاف المصدر أنهم قاموا بالإبلاغ عن الحادثة فور وقوعها فقامت وحدة حماية أصول السرير بتنظيم استيقاف مكثّف في محيط موقع الحادثة.