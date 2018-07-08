بعد 8 سنوات... اكتمال تركيب جهاز تفتيت الحصى بمركز بنغازي الطبي

بنغازي - بوابة الوسط: ساالم العبيدي | الأحد 08 يوليو 2018, 08:00 مساء
عملية استكمال تركيب جهاز تفيت الحصى بمركز بنغازي الطبي. (الإنترنت)

باشرت صباح اليوم الأحد، عيادة المسالك بمركز بنغازي الطبي في إعادة تركيب وصيانة جهاز تفتيت الحصى، بعد ثماني سنوات من تركيب الجهاز دون أن يكتمل.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر لـ«بوابة الوسط»، إن إدارة المركز وفرت معدات الجهاز وصيانته بعد مرور ثماني سنوات من تركيبه عام 2010 دون أن يكتمل، مؤكدًا أن جهاز تفتيت الحصى سيعمل في أقرب وقت ممكن.

وأوضح قويدر، أن المركز سيستقبل حالات مرضية من حصى الكلى والمرارة خلال الفترة القادمة، فور تشغيل الجهاز، مشيرًا إلى أن مركز بنغازي الطبي يسعى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية اللازمة للمرضى.

عملية استكمال تركيب جهاز تفيت الحصى بمركز بنغازي الطبي. (الإنترنت)
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