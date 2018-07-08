وزير التخطيط يبحث مع «الأعلى للدولة» ملف قلة الإيرادات

المجلس الأعلى للدولة

عقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، اجتماعًا مع وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه الوزارة من نقص في الخبرات بعدة مجالات وتأخر صرف الميزانية؛ لقلة الإيرادات وعدم إمكانية التغطية النقدية لبعض البنود.

وأضاف البيان أنّ الجهيمي أبدى ارتياحه بلقاء أعضاء المجلس، وحثّ على استمرار هذه اللقاءات للاطلاع على خطة عمل الوزارة ولتذليل الصعاب التي تواجهها في هذه الظروف.

وبدأت مؤسسات الدولة طرح أفكار لانتشال الاقتصاد من تدهور دخله منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011، حيث انزلقت الدولة في حرب أهلية، وتفاقمت الانقسامات السياسية، فضلاً عن انتشار الجريمة والإرهاب قبل تدهور الوضع الأمني.