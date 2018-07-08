وزير التخطيط يبحث مع «الأعلى للدولة» ملف قلة الإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 07:53 مساء
المجلس الأعلى للدولة

عقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، اجتماعًا مع وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه الوزارة من نقص في الخبرات بعدة مجالات وتأخر صرف الميزانية؛ لقلة الإيرادات وعدم إمكانية التغطية النقدية لبعض البنود.

وأضاف البيان أنّ الجهيمي أبدى ارتياحه بلقاء أعضاء المجلس، وحثّ على استمرار هذه اللقاءات للاطلاع على خطة عمل الوزارة ولتذليل الصعاب التي تواجهها في هذه الظروف.

وبدأت مؤسسات الدولة طرح أفكار لانتشال الاقتصاد من تدهور دخله منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011، حيث انزلقت الدولة في حرب أهلية، وتفاقمت الانقسامات السياسية، فضلاً عن انتشار الجريمة والإرهاب قبل تدهور الوضع الأمني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبراء ينتشلون شظايا نيزك من المحيط الهادئ
علوم وتكنولوجيا
الفرنسي «جلاد» البرازيل يلعب ضد «الديوك» في روسيا
رياضة عالمية
مباراة الأزمة.. تسرق الجمهور الليبي من المونديال
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنتاج بخاخات عرق أكثر فعالية وآمنة