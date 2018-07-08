حكماء وأعيان تازربو يدينون الاعتداء على موقع النهر الصناعي

دان مجلس حكماء وأعيان بلدية تازربو، في بيان الاعتداء الذي استهدف موقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالمنطقة صباح أمس السبت، واصفًا إياه بـ«الغادر والغاشم» وأسفر عن مقتل شخصين وخطف اثنين آخرين.

وأشار مجلس حكماء وأعيان تازربو في البيان إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل كل من احسين إبراهيم إمبارك الزوي وهشام هاشم محمود وخطف كل من إحسين جبريل رسم الزوي وناجي عبدالله عبدالحفيظ الزوي.

وأضاف البيان أن الهجوم الذي نفذه المسلحون فجر أمس جرى خلاله سرقة 9 سيارات ومواد التموين وأرشيف الموظفين بالموقع التابع لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي.

وطالب مجلس حكماء وأعيان تازربو في البيان الجهات المعنية وذات الاختصاص بدعم الموقع «بقوة حماية كبيرة»، لتأمين الموقع ومدينة تازربو، مشيرًا إلى أن الطريق العام بالمنطقة يشهد نشاطًا لـ«العصابات وقطاع الطرق التي تخطف المواطنين» المارين بالطريق.