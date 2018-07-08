ضم 4 مكاتب للسجل المدني إلى فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمرج

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأحد 08 يوليو 2018, 06:04 مساء

قال الناطق باسم مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي، عبدالله الجازوي، إن رئيس المصلحة في بنغازي المقدم أسامة الدرسي أصدر قرارًا يقضي بضم كلٍ من مكتب إصدار السجل المدني المرج وجنوب المرج وتوكرة والأبيار إلى فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمرج.

وأضاف الجازوي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي المقدم أسامة الدرسي عقد اجتماعًا موسعًا بمقر الإدارة مع رؤساء المكاتب الخدمية الواقعة في نطاق المدينة وضواحيها.

وأوضح أن مسؤولي المصلحة ناقشوا خلال الاجتماع، الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة ومن بينها ضم السجل المدني في الأبيار وتوكرة إلى الفرع الجديد الذي أنشأ بقرار من رئيس المصلحة باسم فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمرج.

وأضاف الجازوي أن رئيس المصلحة المقدم أسامة الدرسي طالب خلال الاجتماع رؤساء المكاتب الخدمية بالتشديد على تسجيل حضور وغياب الموظفين وإحالة كشوفات حضورهم وإنصرافهم من العمل بشكل يومي إلى رؤساء مكاتب الإصدار.

وذكر الجازوي، أن المقدم أسامة الدرسي حذر مسؤولي المصلحة من أن «كل من يتهاون مع أي موظف يثبت تورطه في قضايا تزوير باتخاذ الإجراءات القانونية حياله». كما وعدهم بتذليل كافة الصعوبات أمامهم من أجل دفع عجلة التطوير إلى الأمام خدمة للوطن والمواطن.

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