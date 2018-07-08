بالصور: استمرار الاعتداء على شبكة توزيع الكهرباء

استمرار اعتداء عناصر خارجة عن القانون على مقار ومعدات وموظفي شركة الكهرباء

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، باستمرار اعتداء عناصر خارجة عن القانون على مقار ومعدات وموظفي الشركة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المناطق ولساعات طويلة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على معنويات العاملين بالشركة وإرباك سير العمل اليومي.

وسردت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وقائع التعديات على شبكة التوزيع التي لا تزال مستمرة، حيث جرى سرقة كابل ضغط عالي مسافة 20 مترًا في 8 يناير الماضي من المحول المغذي إلى خلية سعة 800 أمبير، وكذلك سرقة قضبان التوزيع من الخلية وتحطيم بطاريات الشاحن وكسر باب محطة الدواس.

وأضافت أن خارجين عن القانون قطعوا في 10 يناير الماضي أيضًا مفتاح حجم 400، بالإضافة إلى كسر 3 مفاتيح حجم 400A، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن منطقة الكنادرة.

وفي 21 يناير 2018 قام مجهولون، وفق المنشور، بأعمال تخريبية وقطع الأسلاك بين القطاع (237 – 246)، مما أدى إلى سقوطها على خطوط (0.4 / 11)، كما تعرض مقر الورشة الإلكترونية بمحطة 30 ك ف الجامعة للسرقة في 29 يناير 2018.

كما جرى اكتشاف تركيب محول هوائي غير شرعي على خط أبوظهير من محطة الرحمة، وقد تم شحنه عن طريق فصل تفريغة على الخط وعودتها، كما جرى السطو المسلح على سرقة سيارة نوع تويوتا هايلوكس مزدوجة تحمل لوحة رقم 87039 تابعة لدائرة توزيع الشاطئ.

ودعت الشركة الجهات الأمنية كافة إلى القيام بواجبها لحماية العاملين، ومشغلي محطات الكهرباء، حتى تتمكن من تجاوز هذه الأزمة في ظل الظروف التي تمر بها الشركة.

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

استمرار اعتداء عناصر خارجة عن القانون على مقار ومعدات وموظفي شركة الكهرباء

استمرار اعتداء عناصر خارجة عن القانون على مقار ومعدات وموظفي شركة الكهرباء

استمرار اعتداء عناصر خارجة عن القانون على مقار ومعدات وموظفي شركة الكهرباء