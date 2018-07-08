العامة للكهرباء: الانتهاء من تركيب الخطوط الهوائية داخل درنة

انتهاء فنيي ومهندسي الشركة من أعمال تركيب الخطوط الهوائية (الجهد الفائق) داخل درنة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، انتهاء فنيي ومهندسي الشركة من أعمال تركيب الخطوط الهوائية (الجهد الفائق) داخل مدينة درنة، على أن يبدأ العمل في مناطق أخرى بأعالي الجبال.

وأشار بيان مقتضب للشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى انتهاء «فرقة الخطوط الهوائية الجهد الفائق الجبل الأخضر من العمل داخل مدينة درنة، متجهين إلى أعالي الجبال باتجاه التميمي، حيث من المقرر انتهاء العمل قريبًا على دوائر (التميمي/ درنة) جهد220 ك.

وأضاف البيان أنّ الفرق الفنية تواجه أوضاعًا صعبة ومشاق في ظل «ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس، مقابل ما يبذلونه من جهد في سبيل راحة المواطن وما يلاقونه من مخاطر في عملهم الشاق».

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت في السابق انتهاء المعركة الرئيسة في مدينة درنة التي خاضتها مع قوات ما يعرف بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها».

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.