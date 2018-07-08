السراج يصدر 3 توجيهات لحل أزمات بلدية القلعة

رئيس لمجلس الرئاسي فائز السراج يطلع على الأوضاع في بلدية القلعة

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، 3 توجيهات لحل أزمات بلدية القلعة، شملت الأوضاع الخدمية والأمنية والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال استقبال السراج بمقر المجلس في طرابلس، وفدًا عن بلدية القلعة ضم عميد البلدية خيري الشاوش، وآمر قوة الدعم الخاصة بجبل نفوسة، وعضو مجلس الشورى بالبلدية خالد عيسى، وبحضور وزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى مهند يونس، وذلك في إطار متابعته لأوضاع البلديات بمختلف أنحاء ليبيا.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أنّ الوفد أطلع السراج، خلال اللقاء، على الأوضاع في بلدية القلعة وما تعانيه العديد من مرافق الخدمات من مختنقات، إضافة إلى الشح الظاهر في المياه الصالحة للشرب.

وأصدر السراج، وفق البيان، تعليماته لجهات الاختصاص بإيجاد حلول عاجلة لما عرضه الوفد من مشاكل، حيث تمثل التوجيه الأول في استكمال احتياجات المستشفى القروي بالبلدية من أجل تقديم خدماته على أكمل وجه.

وتمثل التوجيه الثاني في تقديم الدعم اللازم لاستكمال مشاريع الطرق، والثالث تمثل في تعليمات إلى وزارة الداخلية بالاهتمام بتسوية الأوضاع الوظيفية لمنتسبي قوة الدعم الخاصة بجبل نفوسة، وإعداد مقترح لتنظيم عملها للاستفادة منها في دعم الأمن في المنطقة.

رئيس لمجلس الرئاسي فائز السراج يطلع على الأوضاع في بلدية القلعة

رئيس لمجلس الرئاسي فائز السراج يطلع على الأوضاع في بلدية القلعة