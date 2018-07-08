بالصور: الملتقى الوطني يعقد لقاءً للجالية الليبية في لندن

أعلن الملتقى الوطني الليبي عقد جلساتٍ تشاورية في لندن، اليوم الأحد، برعاية مركز الحوار الإنساني المكلف من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

ونشر حساب الملتقى الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا للجلسات التي حضرها عدد من نشطاء الجالية الليبية في العاصمة البريطانية لندن.

والملتقى الوطني الليبي يعد إحدى مراحل خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.

ومركز الحوار الإنساني هو مؤسسة دولیة مقرها جنیف في سویسرا أُسس العام 1999، ويعمل على استباق النزاعات وإدارتها للتخفیف من حدتها والمساهمة في حلها.

ومنذ 2011 تتواجد منظمة الحوار الإنساني في كل مناطق لیبیا بهدف المساهمة في الجهود الرامیة إلى تعزیز السلم الأهلیة والاستقرار.

وكان المبعوث الأممي قال خلال كلمة له بإحدى جلسات الملتقى التشاورية في طرابلس إن الملتقى الوطني الليبي هو «الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية»، مؤكدًا أنه «لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة كبيرة مثل ليبيا، ونحن ندير ظهرنا لأهالي ليبيا».