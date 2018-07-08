96.45 مليار دينار إجمالي الودائع لدى المصارف الليبية.. 87.6% منها «تحت الطلب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 02:39 مساء

أظهرت النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية بلغ 96.45 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة طفيفة نسبتها 0.5%  خلال ثلاثة أشهر، أو ما قيمته 513 مليون  دينار، مقارنة بإجمالي الودائع في العام 2017، البالغ 95.93 مليار دينار.

ويتوزع إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية، إلى ودائع للقطاع الخاص بقيمة 57.5مليار دينار في نهاية الربع الأول، وذلك بزيادة فصلية نسبتها4.1%، وبما يعادل أكثر من 2.27 مليار دينار، مقارنة بالإجمالي البالغ 55.22مليار دينار في نهاية العام 2017.

كما يضم ودائع القطاع العام  التي وصل إجماليها خلال الربع نفسه إلى نحو 28.92 مليار دينار، بانخفاض نسبته 8.1%  أو ما يعادل 2.55 مليار دينار، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إلى 31.47 مليار دينار، بالإضافة إلى ودائع حكومية بنحو 10.02 مليار دينار مقابل 9.23 مليار دينار خلال الربع نفسه.

أما بالنسبة لتوزيع إجمالي الودائع، حسب أنواعها بنهاية العام الماضي، فقد أظهرت بيانات النشرة الاقتصادية أن نحو 87.6 % منها عبارة عن ودائع تحت الطلب بنحو84.52  مليار دينار، فيما لم تزد حصة الودائع لأجل عن 11.23 مليار دينار، والودائع الادخارية عن 596.2 مليون دينار.

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