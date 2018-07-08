أسعار صرف الدينار في السوق الرسمية

ارتفع سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني على نحو طفيف اليوم الأحد، لكنه تراجع أمام اليورو في مستهل التعاملات الرسمية.
وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، انخفض الدولار الأميركي إلى 1.3687 دينار مقارنة بـ 1.3712 دينار الخميس الماضي متراجعًا 2.5 درهم ليبي ، وهبط أيضًا الجنيه الإسترليني إلى 1.8182 دينار مقابل 1.8146 دينار بانخفاض 3.6 درهم ليبي، لكن اليورو ارتفع إلى 1.6077 دينار مقابل 1.603 دينار، بصعود 4.7 درهم ليبي.
وانخفضت عملات آسيوية مقابل الدينار، إذ تراجع اليوان الصيني إلى 0.2061 دينار اليوم مقارنة بـ0.2066 دينار الخميس الماضي بتراجع يقدر بنصف درهم ليبي، كما انخفض الين الياباني إلى 1.239 دينار مقارنة بـ1.2399 دينار، بتراجع 0.9 درهم ليبي.
وهبطت الليرة التركية إلى 0.2933 دينار اليوم، مقابل 0.2992 دينار الخميس، لتفقد 5.9 درهم ليبي.
وسجلت عملات عربية تراجعات جماعية أمام الدينار الليبي اليوم، إذ انخفض الدينار التونسي إلى 0.5226 دينار ليبي اليوم مقابل 0.5234 دينار ليبي، بتراجع قدره 0.8 درهم ليبي.
أما الريال السعودي فسجل 0.365 دينار مقارنة بـ0.3656 دينار، بتراجع 0.6 درهم ليبي، وهبط الدينار الجزائري إلى 0.1166دينار، مقابل 0.117 دينار، بانخفاض 0.4 درهم.