أسعار صرف الدينار في السوق الرسمية

ارتفع سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني على نحو طفيف اليوم الأحد، لكنه تراجع أمام اليورو في مستهل التعاملات الرسمية.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، انخفض الدولار الأميركي إلى 1.3687 د‫ينار مقارنة بـ 1.3712 د‫ينار الخميس الماضي متراجعًا 2.5 درهم ليبي ، وهبط أيضًا الجنيه الإسترليني إلى 1.8182 د‫ينار مقابل 1.8146 د‫ينار بانخفاض 3.6 درهم ليبي، لكن اليورو ارتفع إلى 1.6077 د‫ينار مقابل 1.603 د‫ينار، بصعود 4.7 درهم ليبي.

وانخفضت عملات آسيوية مقابل الدينار، إذ تراجع اليوان الصيني إلى 0.2061 د‫ينار اليوم مقارنة بـ0.2066 د‫ينار الخميس الماضي بتراجع يقدر بنصف درهم ليبي، كما انخفض الين الياباني إلى 1.239 دينار مقارنة بـ1.2399 د‫ينار، بتراجع 0.9 درهم ليبي.

وهبطت الليرة التركية إلى 0.2933 دينار اليوم، مقابل 0.2992 د‫ينار الخميس، لتفقد 5.9 درهم ليبي.

وسجلت عملات عربية تراجعات جماعية أمام الدينار الليبي اليوم، إذ انخفض الدينار التونسي إلى 0.5226 دينار ليبي اليوم مقابل 0.5234 د‫ينار ليبي، بتراجع قدره 0.8 درهم ليبي.

أما الريال السعودي فسجل 0.365 د‫ينار مقارنة بـ0.3656 د‫ينار، بتراجع 0.6 درهم ليبي، وهبط الدينار الجزائري إلى 0.1166د‫ينار، مقابل 0.117 د‫ينار، بانخفاض 0.4 درهم.