أسعار صرف الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 02:22 مساء

ارتفع سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني على نحو طفيف اليوم الأحد، لكنه تراجع أمام اليورو في مستهل التعاملات الرسمية.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، انخفض الدولار الأميركي إلى 1.3687 د‫ينار مقارنة بـ 1.3712 د‫ينار الخميس الماضي متراجعًا 2.5 درهم ليبي ، وهبط أيضًا الجنيه الإسترليني إلى 1.8182 د‫ينار مقابل 1.8146 د‫ينار بانخفاض 3.6 درهم ليبي، لكن اليورو ارتفع إلى 1.6077 د‫ينار مقابل 1.603 د‫ينار، بصعود 4.7 درهم ليبي.

وانخفضت عملات آسيوية مقابل الدينار، إذ تراجع اليوان الصيني إلى 0.2061 د‫ينار اليوم مقارنة بـ0.2066 د‫ينار الخميس الماضي بتراجع يقدر بنصف درهم ليبي، كما انخفض الين الياباني إلى 1.239 دينار مقارنة بـ1.2399 د‫ينار، بتراجع 0.9 درهم ليبي.

وهبطت الليرة التركية إلى 0.2933 دينار اليوم، مقابل 0.2992 د‫ينار الخميس، لتفقد 5.9 درهم ليبي.

وسجلت عملات عربية تراجعات جماعية أمام الدينار الليبي اليوم، إذ انخفض الدينار التونسي إلى 0.5226 دينار ليبي اليوم مقابل 0.5234 د‫ينار ليبي، بتراجع قدره 0.8 درهم ليبي.

أما الريال السعودي فسجل 0.365 د‫ينار مقارنة بـ0.3656 د‫ينار، بتراجع 0.6 درهم ليبي، وهبط الدينار الجزائري إلى 0.1166د‫ينار، مقابل 0.117 د‫ينار، بانخفاض 0.4 درهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفرنسي «جلاد» البرازيل يلعب ضد «الديوك» في روسيا
رياضة عالمية
مباراة الأزمة.. تسرق الجمهور الليبي من المونديال
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك