توزيع 17 ألف كيس دقيق على المخابز العاملة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 01:26 مساء

باشر صندوق موازنة الأسعار، صباح اليوم الأحد، توزيع الدّقيق من مخازنه بمنطقة قنفودة على المخابز العاملة في عموم بلدية بنغازي.

وقالت بلدية بنغازي، إن الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي بنغازي أشرفوا على توزيع حوالي 17 ألف كيس من الدّقيق بواقع 100 كيس لكل مخبز، مؤكدًا توزيع الدفعة الأخرى من الدقيق على المخابز خلال يومين، على أن يكون توزيع مادة الدقيق أسبوعياً.

وصدرت تعليمات لجهاز الحرس البلدي بنغازي، بتفتيش ومتابعة المخابز التي استلمت حصّتها من الدقيق، ومراقبة أسعار رغيف الخبز، وإحالة المخالفين للجهات المختصّة، بحسب بيان صادر عن بلدية بنغازي، أكدت خلاله أن الدقيق متوفر.

ويرجع أسباب أزمة نقص رغيف الخبز في بنغازي إلى عدم فتح اعتمادات مستندية من قبل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بحسب بيان البلدية.
 

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