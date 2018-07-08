استقرار الدولار في السوق السوداء

استقرت أسعار صرف عملات أجنبية رئيسة مقابل الدينار في السوق السوداء، اليوم الأحد.

فقد استقر اليوم الدولار عند 6.88 دينار، واليورو عند 7.96 دينار والجنيه الإسترليني 8.98 دينار، مقابل الأسعار نفسها أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كانت العملة الأميركية افتتحت الأسبوع أمس على تراجع أمام العملة المحلية في تعاملات السوق السوداء، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

جاء ذلك بعد تذبذب الدولار حول مستوى 7 دينارات خلال الأسابيع الماضية، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.